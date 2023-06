CdS - Mancini-Napoli, il contatto c'è stato: la situazione

Questo il chiarimento della FIGC sulle voci di un contatto tra il Napoli e il commissario tecnico, notizia che il Corriere dello Sport commenta così.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I"l ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o da suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli". Questo il chiarimento della FIGC sulle voci di un contatto tra il Napoli e il commissario tecnico, notizia che il Corriere dello Sport commenta così.

"Una comunicazione nata dopo «aver sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026». Fermo restando che il contatto c’è stato, al di là delle smentite ufficiali i vertici federali hanno tenuto a ribadire che il Mancio resterà dov’è, considerando la durata del suo rapporto contrattuale, un attimo prima del raduno dell'Italia, andato in scena proprio ieri a Roma in vista della Final Four di Nations League (in programma dal 14 al 18 giugno in Olanda con i padroni di casa, la Croazia e la Spagna, avversaria in semifinale). Nessuna distrazione nei pressi di un appuntamento importante per il nuovo corso della Nazionale, campione d'Europa in carica, fuori dagli ultimi due Mondiali e ora impegnata nelle qualificazioni al prossimo Europeo, guarda caso inaugurate proprio a Napoli con l'Inghilterra