CdS - Meret, da titolare a possibile terzo: zero offerte per Alex

TuttoNapoli.net

Alex Meret ed un futuro ancora tutto da decifrare. Sul Corriere dello Sport si scrive del portiere e dei possibili risvolti dell'arrivo al Napoli di Keylor Navas: "Se arrivasse Navas, e il Napoli ci sta provando, Meret avrebbe due strade: partire o restare. Entrambe presentano ostacoli e dubbi. In Italia i pali sono coperti, ogni squadra ha un portiere, Meret poteva andare prima allo Spezia (dove ora c’è Dragowski), poi all’Empoli qualora fosse partito Vicario, infine al Torino che tra Milinkovic-Savic e Berisha si sente al sicuro.

All’estero s’è mosso poco. A una settimana dalla fine del mercato non ci sono richieste, è già tardi, è passato troppo tempo, per questo resiste il rischio concreto di ritrovarsi a diventare - nel caso - concorrente non solo di Navas ma anche di Sirigu, che non è arrivato solo per guardare gli altri".