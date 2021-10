CdS - Meret in porta e ancora panchina per Manolas: le scelte di Spalletti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara di domenica contro il Torino: "In porta ci sarà Meret; la linea a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani (favorito su Manolas), Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo conferme per il terzetto Anguissa, Fabian e Zielinski; e tridente con Politano, Osimhen e Insigne. L'ossatura, in linea di massima, sarà questa".