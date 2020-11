CdS - Mertens, rendimento al di sotto degli standard ma nessun disagio tattico, i numeri

Per Dries Mertens la strada intrapresa in questa stagione, con ruolo del tutto nuovo ritagliato per lui da mister Rino Gattuso, sembra tutt'altro che priva di insidie. L'attaccante belga è stato dirottato alle spalle della prima punta in questo nuovo 4-2-3-1 con un conseguente allontanamento dalla porta ed un rendimento che è fin da subito finito al centro delle polemiche in ambiente Napoli.

Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il rendimento di Mertens risulta effettivamente al di sotto degli standard: 3 assist e 2 reti in otto partita, con una media realizzativa che risulta, appunto, essere al di sotto di quello che abitualmente il folletto belga ci ha mostrato negli anni.

Una posizione diversa ed l'avvio di una stagione che resta particolare, sono sicuramente aspetti da tenere in considerazione quando si guarda ai numeri dei singoli, ed in questo caso di Mertens: nelle ultime ore in tanti hanno sollevato i dubbi su quella che potrebbe essere l'effettiva efficacia di Dries nel ruolo di trequartista, con alcuni dubbi addirittura riguardo la voglia del ragazzo di stare in quella posizione. Un "disagio tattico" che, secondo Il Corriere dello Sport, non risulterebbe nella realtà delle cose, inquadrando il momento di Mertens come normale percorso di crescita, considerando anche i tanti palloni giocati - si legge - e la facilità con cui Ciro arriva alla conclusione.