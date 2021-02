CdS - Napoli disciolto nel nulla con l'emergenza: modello Lazio, 9 assenti si possono combattere

A -3 dal quarto posto, ma anche settimo in classifica. E quindi a -3 dall'obiettivo stagionale, ma col rischio di finire anche nella terra di nessuno della Conference League, neanche Europa League. Il Napoli è ancora in gioco in campionato, ma nelle ultime settimane ha avuto qualche difficoltà di troppo. L'ultimo successo con la Juve ha rilanciato le speranze Champions della formazione di Rino Gattuso, ancora in forte emergenza, ma criticata dal Corriere dello Sport nel modo di affrontarla in vista del big match con l'Atalanta:

“Dinnanzi ad una serata così cupa e malinconica e avvilente come quella di Granada, solo una serie di alibi può aiutare a difendere una tesi disperata e però anche indiscutibile, perché nove assenti rientrano tra gli eventi straordinari che si possono combattere come fece la Lazio a Bruges, quando a Simone Inzaghi ne mancarono undici, oppure dissolvendosi nel nulla, come è successo al Napoli che in questa sua annata ha spesso inseguito un’idea e raramente l’ha limpidamente trovata”.