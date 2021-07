CdS - Nome nuovo per la difesa: piace Ahmedhodzic del Malmö, c'è anche l'Inter

Nome nuovo per la difesa qualora partisse Koulibaly. Il Napoli segue Anel Ahmedhodzic (22), svedese con passaporto bosniaco del Malmö sarebbe ritenuto un giovanotto di enormi prospettive per il quale continuare a dialogare, nonostante la presenza di Atalanta e Inter. È una ipotesi, anche più praticabile, ma è soprattutto una tentazione di Giuntoli che ha seguito il centrale difensivo e non ha mai smesso di pensarci. Ma i movimenti si faranno solo dopo aver definito le uscite. Lo scrive il Corriere dello Sport.