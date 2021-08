CdS - Non solo aumento d'ingaggio: ADL dirà 'no' a un'altra richiesta di Insigne

Alle porte della trattativa per il rinnovo di contratto, Lorenzo Insigne aspira a un ritocco verso l'alto dell'ingaggio. Il capitano del Napoli pensa in alternativa alla gestione autonoma dei diritti d'immagine, ma anche in questo caso l'idea risulta in netto contrasto con la linea societaria. Di contro, nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo e neanche un club pronto a offrire 25 milioni (tra base fissa e bonus), De Laurentiis non batterebbe ciglio: per lui, Lorenzo può anche cominciare o giocare per intero la sua decima stagione tinta d'azzurro in scadenza e poi, da gennaio, con lo status di parametro zero. Lo scrive il Corriere dello Sport.