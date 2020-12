Cds - Occasione Junior Firpo: il Napoli ci pensa in caso di due partenze nel ruolo

Il Napoli ha abbondanza di esterni bassi, ma soltanto in teoria contando i giocatori sotto contratto. Per questo - riferisce il Corriere dello Sport - in caso di proposte serie per Malcuit e l'addio di Hysaj a parametro zero, il Napoli vuole farsi trovare pronto. A Barcellona c'è un esubero eccellente, ovvero Junior Firpo, 24enne già monitorato nelle stagioni al Betis, costato al Barça 18mln di euro nell'estate 2019.