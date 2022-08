CdS - Operazione Kepa ben avviata, ma articolata: Giuntoli si cautela con due alternative

L'operazione Kepa per il Napoli è ben avviata ma molto articolata, tanto che il ds azzurro continua a spiegare a tutti di tenere accese le fiammelle

L'operazione Kepa per il Napoli è ben avviata ma molto articolata, tanto che il ds azzurro continua a spiegare a tutti di tenere accese le fiammelle di un paio di piani alternativi, pronti per l'uso nell'ipotesi comunque lontana e per il momento non contemplata di un fallimento sull'asse londinese: i soliti Navas - il prescelto originario - e Neto. Un modo per cautelarsi. Lo scrive il Corriere dello Sport.