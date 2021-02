CdS - Osimhen dimesso: notte tranquilla e oggi torna a Napoli, i dettagli

Victor Osimhen è stato dimesso dall'ospedale di Bergamo e oggi torna a Napoli. L'attaccante azzurro, si apprende da fonti del Napoli, ha passato una notte tranquilla e stamattina ha fatto colazione in ospedale e si è alzato dal letto normalmente. Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.

Il calciatore non ha un ricordo nitido del momento della caduta e di quello che è accaduto subito dopo, come spesso avviene in caso di svenimenti. Domani a Napoli sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per verificare le condizioni dopo il trauma cranico.