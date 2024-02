Cds - Osimhen sta bene, ma con la Juve ci sarà una novità in attacco

In vista della Juve, domenica, Ngonge non recupera, al posto di Raspadori potrebbe esserci Politano

In vista della Juve, domenica, Ngonge non recupera, al posto di Raspadori potrebbe esserci Politano. E poi Kvaratskhelia e Osimhen. Anche in occasione della seduta di scarico andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, Victor ha confermato le impressioni colte subito dopo la partita di domenica: ha chiesto il cambio soltanto per stanchezza, per pura fatica e magari qualche tossina post influenzale. Però sta bene. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.