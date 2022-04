Cds - Più Zielinski che il debilitato Fabian: le ultimissime di formazione

Il giocatore è ovviamente piuttosto debilitato, e non potrebbe essere altrimenti, e così Spalletti pensa a Zielinski

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Più Zielinski di Fabian, scrive il Corriere dello Sport raccontando che, anche se le condizioni dello spagnolo migliorano, tant'è che ieri ha svolto intera seduta in gruppo, però la sua presenza dall'inizio è ancora a rischio dopo la sindrome influenzale che lo ha colpito in settimana: "Il giocatore è ovviamente piuttosto debilitato, e non potrebbe essere altrimenti, e così Spalletti pensa a Zielinski per completare la linea a tre di centrocampo con Lobotka e Anguissa".

Le altre scelte: "Zanoli è favorito per sostituire l'infortunato Di Lorenzo a destra, mentre Juan Jesus e Mertens giocheranno al centro della difesa e dell'attacco al posto degli squalificati Rrahmani e Osimhen. Il grande dubbio, dicevamo, riguarda il centrocampo: tutto dipende da come Fabian, ieri per la prima volta insieme con i compagni dopo una dose di riposo e palestra, risponderà alla rifinitura pre-partenza".