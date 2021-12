CdS - Sanchez o Szalai per sostituire Manolas: le ultime sul centrale

Tanti nomi valutati dal ds Giuntoli per sostituire Manolas, tra questi il il colombiano Devinson Sanchez del Tottenham, venticinque anni e la Nazionale colombiana come fiore all'occhiello. E ancora: il giovanotto francese di origini senegalesi, Sarr, ventiduenne che con il Chelsea, finora, ha messo insieme 5 presenze appena. Piace molto il giovane totem del Fenerbahçe e della Nazionale ungherese, Szalai, un colosso di 23 anni e 192 centimetri che in Turchia valutano come Kumbulla: una ventina di milioni di euro, o giù di lì. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.