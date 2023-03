CdS - Spalletti chiuso nella sua dimensione da eremita plasmando il Napoli a sua immagine

Così descrive il lavoro del tecnico azzurro l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"L’uomo è stato capace di adagiarsi dentro una città della quale ha avvertito subito gli effetti elettrizzanti, se l’è goduto per un po’ dalla stanza nell’albergo di con vista mare, poi si è rinchiuso in se stesso, nella sua dimensione da eremita, e a Castel Volturno, ha plasmato il Napoli a sua immagine e somiglianza: in campionato, c’è il deserto alle sue spalle, forse è il pudore, l’aritmetica o semplicemente il rispetto che si deve all’universo con il quale si (con)vive che gli evita di infilarsi in calcoli d’ottimismo. Ma quel giorno verrà, presto o tardi, perché diciannove punti sulla seconda, per ora, sanno d’investitura, quando mancano appena undici giornate alla fine e in classifica ci sono ventitré vittorie, due pareggi e due sconfitte".