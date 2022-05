CdS - Sprint a sinistra: Cambiaso pupillo di Giuntoli, ci provò già un anno fa

Olivera può sfumare ma l'elenco di obiettivi a sinistra per il Napoli è vario e spunta un nome nuovo

Olivera può sfumare ma l'elenco di obiettivi a sinistra per il Napoli è vario e spunta un nome nuovo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto: "Il pupillo di Giuntoli in realtà si chiama Andrea Cambiaso (22), un rapporto diretto sin da Savona, contatti che sono rimasti frequenti, una stima che è andata crescendo e una scadenza contratto (2023) che può rappresentare un elemento a favore. Su Cambiaso il Napoli si è allertato in epoca non sospetta, Giuntoli si era sbilanciato nell’estate del 2021, sarebbero pronto a rifarlo".