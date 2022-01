CdS - Tagliafico si allontana: l'Ajax non apre al prestito e spuntano Barça e Chelsea

Non ci sono novità per il futuro di Nicolas Tagliafico. Il ds Giuntoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto ma il club olandese non è incline a questo tipo di operazione, e nel frattempo registra anche l'interesse del Barça e del Chelsea. L'operazione resta insomma molto difficile considerando i margini di manovra sul mercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.