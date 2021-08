Cds - Terzino, mediano e difensore: la pazienza del Napoli che attende il last minute

Il Napoli continua a tenere vivi i contatti per i vari obiettivi di mercato, con l'intenzione di intervenire quando i tempi saranno maturi, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport. Per la sinistra, in basso, i nomi sono sempre quelli di Mandava, Emerson Palmieri, Tsimikas mentre a centrocampo restano caldi Berge su Bakayoko e inoltre, se dovesse spalancarsi un’occasione per il centrale difensivo, andrebbe verificata la situazione del giovane Hincapie, per il quale si è mosso (e seriamente) il Bayer Leverkusen. Servirà pazienza e confidare nel last minute