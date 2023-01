Corsera - Intuizione di Mourinho era fondata: mai nessuno a +13 dopo 20 giornate

"Una macchina quasi perfetta che può incepparsi soltanto quando, su di giri, perde il controllo".

"Probabilmente l‘intuizione di Mou della vigilia era fondata : mai nell’era dei tre punti una squadra dopo 20 giornate ha avuto 13 punti di distacco dalla seconda in classifica". Il Corriere della Sera riprende le parole del tecnico romanista della vigilia (che aveva parlato di scudetto già vinto dal Napoli, ndr) per analizzare la vittoria degli azzurri al Maradona.

"La proiezione è scudetto. Un rullo compressore, questo è il Napoli. Una macchina quasi perfetta che può incepparsi soltanto quando, su di giri, perde il controllo. Ma è come se avesse sempre un airbag a protezione delle manovre azzardate. Succede a Kim che non s’intende con Meret e schiaccia di testa nella sua porta (vuota) il buon vento del Maradona dà alla palla una leggera inversione. Succede a Kvaratskhelia che passa in orizzontale e per pochissimo Abraham non ne approfitta