Corsera - Napoli ha fatto valutazione approfondita su Dybala: la scelta del club

Sul Corriere della Sera si parla dell'argentino, svincolatosi dalla Juve, che non ha ancora trovato una nuova squadra

© foto di www.imagephotoagency.it

La Joya dimenticata: Dybala ancora disoccupato diventa un caso. Sul Corriere della Sera si parla dell'argentino, svincolatosi dalla Juve, che non ha ancora trovato una nuova squadra per le richieste eccessive dei suoi agenti col Napoli che aveva fatto una valutazione sulla possibilità dell'operazione scegliendo poi di non affondare il colpo.

"Dybala è ancora senza squadra ed è la vera notizia di questo calciomercato che snobba i cosiddetti parametri zero. Oggi Dybala viaggia su pretese meno alte dell’epoca (adesso firmerebbe forse per 6 milioni a stagione) comunque giudicate ancora eccessive, soprattutto da noi. La Roma sta cercando di contenere i costi e non ci ha mai pensato seriamente, il Napoli ha fatto una valutazione approfondita sui numeri e i potenziali ricavi ma poi non ha affondato, mentre il Milan ha una stima tecnica elevata eppure preferisce adesso puntare sul giovane talento belga De Ketelaere, che ha un ingaggio contenuto e rientra nel profilo ideale di investimento. O al massimo sull’instabilità del Chelsea, che può favorire un’operazione altrimenti complicata come quella di Ziyech.