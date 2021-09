Corsera - Osimhen toglie il sonno a Gotti: pronta una gabbia per Victor

La velocità di Osimhen toglie il sonno a Luca Gotti, che studia la 'gabbia' per arginare il centravanti del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che parla così del momento dell'attaccante nigeriano: "L’allenatore dell’Udinese lo paragona al giallorosso Abraham: 'A questi giocatori non devi mai concedere spazio'.

Spalletti invece sceglie la via del silenzio per il pre-gara, ma di parole ne dice tante proprio a Osimhen: non bastano al nigeriano le lezioni di tattica, l’eroe di Leicester deve contenere l’esuberanza caratteriale che in campo può essere penalizzante".