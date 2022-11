Corsera - Spalletti e l'importanza delle sue scelte: così ha vinto la decima

Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera nel commento del match con l'Empoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lozano e Zielinski fanno il vuoto: il Napoli soffre ma vince la decima gara consecutiva in campionato. Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera nel commento del match con l'Empoli: "Il Napoli porta a casa la decima vittoria consecutiva in campionato, quando s’avvicina la lunga sosta per il Mondiale aumenta a +8 il vantaggio sul Milan prima di salutare il proprio pubblico sabato contro l’Udinese. Il ritmo è impressionante, con 38 punti su 42 conquistati nelle prime quattordici giornate.

La partita per poco più di un’ora si svolge dentro questo schema: l’Empoli difende in maniera ordinata, il Napoli fa fatica a trovare spazi, ha bisogno delle risorse dalla panchina per vincere la partita. Con i subentranti ha portato a casa undici gol in questa stagione, Spalletti sottolinea l’impatto delle sue scelte: "Si vede che i cambi hanno inciso, c’è stata maggiore freschezza".