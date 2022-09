Corsera - Spalletti non avrebbe scommesso un euro sulla capacità rigenerativa di Meret

ul Corriere della Sera si parla del tecnico del Napoli e delle mosse che hanno portato il Napoli a ritrovarsi in cima alla classifica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rivoluzione Spalletti: così ha portato il Napoli in alta quota. Sul Corriere della Sera si parla del tecnico del Napoli e delle mosse che hanno portato il Napoli a ritrovarsi in cima alla classifica dopo un'estate di grandi cambiamenti.

"Sacrosanta è la regola che vittorie e sconfitte vanno contestualizzate (era la 25ª giornata a marzo, domenica appena la 7ª), ma il dato significativo (non certo dirimente in prospettiva scudetto) oggi è un altro: la squadra di Pioli non perdeva in campionato da gennaio. Spalletti può prendere il merito di aver vinto un game. Per il resto, davanti c’è tempo. «Ci stiamo attrezzando» dice in cuor suo.

Nulla è per caso: l’allenatore ha rivoluzionato il suo mondo partenopeo, trasformando le necessità in virtù. Voleva incatenarsi per trattenere Koulibaly, salvo poi assecondare le ambizioni del suo giocatore preferito («dovrebbero essere tutti come lui») e puntare sul coreano Kim; non avrebbe scommesso un euro sulla capacità (più mentale che tecnica) rigenerativa di Meret, portiere protagonista a San Siro e non solo. Gli ha messo e tolto la valigia tra le mani, senza mai nascondergli che fino all’ultimo giorno di mercato avrebbe aspettato il 37enne Navas dal Psg. Il portiere è stato fermo, lucido. Presente.