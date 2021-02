CorSera su Gattuso: "Non è con queste partite che si ribalta agli occhi di ADL"

Non convince il Napoli, finisce 0-0 contro l'Atalanta. L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta così la partita del Maradona: "L’Atalanta, gioca, a tratti domina, ma esce dallo stadio Maradona con uno 0-0 che è quasi un regalo per il malconcio Napoli di Gattuso. Non è certo con partite così che Rino può sperare di riabilitarsi agli occhi del presidente De Laurentiis. Però se mercoledì a Bergamo la squadra che detiene la Coppa (Italia) riuscirà a segnare almeno un gol, avrà a disposizione due risultati su tre. Non sarà facile".