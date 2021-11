Corsera su questione stadio: "Non esiste impunità per chi non osserva regole del distanziamento"

Il Maradona esaurito diventa un’arma in più: nella notte di Diego il Napoli ritrova il suo pubblico. Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera sulle vicende di casa azzurra, col quotidiano che ricorda le parole di Spalletti: "Finalmente abbiamo ritrovato il nostro pubblico" è stato il pensiero del tecnico post Lazio.

Tuttavia il quotidiano ribadisce che non verranno fatti sconti o deroghe in merito alle normative anti Covid

"La soddisfazione di Spalletti, l’uomo che ha riportato sogni di gloria, è stata interpretata come un invito a continuare. 'Per la prima volta ci è sembrato di giocare in casa. Il Maradona era come l’ho sempre desiderato. E ai tifosi abbiamo dato felicità'. La condizione resta: non esiste impunità per chi non osserva le regole del distanziamento e quelle relative alle protezioni individuali".