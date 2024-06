Dazn - Hermoso-Napoli, summit in Sardegna per chiudere! Giorni decisivi, c’è fiducia

Il Napoli segue anche Mario Hermoso per la difesa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli segue anche Mario Hermoso per la difesa. Il centrale mancino lascerà l'Atletico Madrid in scadenza di contratto e il club azzurro l'ha inserito tra gli obiettivi. Le ultime sul tema arrivano da Orazio Accomando, giornalista Dazn, tramite i suoi account social:

“Nei prossimi giorni in programma un summit tra i procuratori di Hermoso, probabilmente in Sardegna. Napoli sempre in netto vantaggio sulla concorrenza. C'è ancora distanza ma resta fiducia. Si proverà a chiudere entro il 20 giugno. Giorni decisivi”.