I due acquisti che il Napoli dovrà fare a gennaio

C'era una volta un calcio, che adesso è diventato un'altra cosa. E non vuol dire che sia meglio, peggio, ma sicuramente è differente. C'erano le rose ristrette, i numeri dall'1 all'11 sulla schiena, un paio di ragazzi della Primavere sempre aggregati a respirare l'aria della prima squadra e farsi le ossa per quando sarebbe toccato a loro. Era il pallone delle formazioni recitate a memoria come le poesie di Leopardi, delle divise senza troppi fronzoli e pochi colori. Ora il mondo del pallone è stato stravolto, si gioca tanto, praticamente sempre, al punto che a qualcuno pare esser poco anche giocare un Mondiale ogni quattro anni e vogliono farli ogni due. Come uccidere la magia.

Accantonata la nostalgia, c'è da prender atto di questo cambiamento. Le rose sono ampie, vero, ma c'è una variabile impazzita che va a complicare ancor di più una questione già non certo semplice: il Covid. Ciò che è accaduto in casa Napoli in queste ultime settimane del 2021 è emblematico: infortuni e giocatori positivi hanno tolto a Luciano Spalletti tante possibilità di scelta, costringendo gli altri a straordinari che poi si sono tradotti in problemi muscoli.

Un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che imporrà delle nuove valutazioni nel mercato di gennaio ormai alle porte. In linea di massima ai nastri di partenza la rosa del Napoli era completa, con l'unico dubbio sulle condizioni di Ghoulam. Ma la teoria non sempre è fedele alla pratica e queste settimane hanno raccontato due cose: che Ghoulam non sia riuscito a rientrare in maniera stabile nelle rotazioni (appena due comparse da 7' minuti totali contro Milan e Spezia) e che in mediana possono capitare imprevisti che finiscono per compromettere il cammino virtuoso della squadra. Ecco perchè, in questo calcio, a gennaio al Napoli servirebbero due acquisti per evitare di incappare in brutte sorprese e non arrivare col fiato corto e gli uomini contati sotto lo striscione dell'arrivo.