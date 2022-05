El País - Ancelotti vittima di una faida tra clan: quello di Insigne e quello di ADL

“Solo a Napoli potevano buttare fuori uno come Ancelotti”. Sulle colonne del quotidiano iberico El Pais si torna sull'esperienza napoletana del tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

“Solo a Napoli potevano buttare fuori uno come Ancelotti”. Sulle colonne del quotidiano iberico El Pais si torna sull'esperienza napoletana del tecnico ora al Real Madrid, spiegando come tra i motivi dell'addio un clima non certo sereno all'interno dello spogliatoio.

Nell'articolo si rimanda alla frase usata da Ancelotti dopo l'impresa col Manchester City, col tecnico che ha dichiarato: "I giocatori sono miei amici".

Partendo da questa dichiarazione, il collega Daniel Verdù scrive: "Proprio quello che De Laurentiis non voleva al Napoli, gli ordino di fare un ritiro che nessuno voleva, nemmeno Ancelotti. Il tecnico - si legge - è stato coinvolto in una sorta di regolamento di conti tra clan: quello di Insigne e quello di De Laurentiis. Una vera faida napoletana. E Ancelotti decise di schierarsi con i giocatori".