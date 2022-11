ESPN - Il Napoli guarda ancora in casa Fenerbahce: tre talenti nel mirino di Giuntoli

Il Napoli guarda ancora in Turchia. Dopo Elmas e Kim Min-jae, il club azzurro è sulle tracce di tre giocatori del Fenerbahce.

Il Napoli guarda ancora in Turchia. Dopo Elmas e Kim Min-jae, il club azzurro è sulle tracce di tre giocatori del Fenerbahce. Infatti, secondo quanto riportato da ESPN, lo scout azzurro ha nel mirino Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler. I primi due sono dei centrocampisti puri, rispettivamente classe 1996 e 1999. In particolare Miguel Crespo potrebbe essere un profilo adatto come vice Lobotka qualora Demme salutasse nel 2023. Arda Guler è addirittura del 2005, un giocatore più offensivo e molto talentoso sui cui già si sono posate le attenzioni di top club come PSG e Tottenham.