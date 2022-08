Gazzetta - 130mln per Osimhen e stipendio CR7 pagato: le condizioni di ADL sono un no elegante

Jorge Mendes fa tappa a Napoli, ma non arriva la soluzione sperata, scrive la Gazzetta dello Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorge Mendes fa tappa a Napoli, ma non arriva la soluzione sperata, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che quella di Cristiano Ronaldo in azzurro è una suggestione estiva perché il campione portoghese non unisce più come qualche anno fa e oggi sono tanti i tifosi del Napoli a pensare che sia meglio tenersi Osimhen: "Io ti vendo a una cifra importante il centravanti nigeriano, tu prendi Cristiano. Aurelio De Laurentiis, che con Mendes ha sempre avuto un buon rapporto, gli ha risposto: portami 130 milioni di euro per il cartellino di Osimhen e prendo CR7, a patto però che lo stipendio lo paghi tutto il Manchester United. Una controproposta decisamente improbabile trovi accettazione. Ma per il presidente del Napoli altro non è che un modo elegante di dire no alla proposta Ronaldo. Ché il club ha fatto tanto per costruire un organico completo e di grande prospettiva, da far diventare un incomprensibile cambio di rotta un’operazione del genere".

ALTERNATIVE - "Le opportunità a disposizione del pluri-Pallone d’oro sono davvero risicate. Anzi, al momento resta una sola porticina, quella di casa: lo Sporting Lisbona. Il ritorno alla casa-madre sarebbe davvero un epilogo romantico di una storia in ogni caso straordinaria. Ma lo Sporting ha le spalle larghe per sopportare il peso economico del suo stipendio?".