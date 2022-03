Gazzetta - ADL apre alla società Elysian park: svelato l'obiettivo del patron del Napoli

Possibile svolta societaria per il Napoli, tante voci che circolano attorno al futuro del club azzurro, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Possibile svolta societaria per il Napoli, tante voci che circolano attorno al futuro del club azzurro, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis ha aperto valutazioni con Elysian park, società con sede a L.A, N.Y. e Londra, che lavora ad ampio raggio sul marketing sportivo e grandi progetti. L’obiettivo è quello di valorizzare il marchio del Napoli del mondo, “inseguendo” i milioni di tifosi sparsi per il globo (per il presidente sarebbero addirittura 40)".