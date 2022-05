Gazzetta - Affondo per Barak! Ceco seguito da più di un anno, è perfetto per il 4-2-3-1

Il Napoli sembra non avere dubbi: il primo nome per il centrocampo è quello di Antonin Barak del Verona

Il Napoli sembra non avere dubbi: il primo nome per il centrocampo è quello di Antonin Barak del Verona. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli lo segue da almeno un anno, il ceco ha mostrato fisicità e senso del gol, fondamentali in quel ruolo. Per Spalletti sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 dietro Osimhen dove si alternerebbe con Mertens ormai prossimo al rinnovo di contratto. Tutto su Barak, dunque, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Fabian e Zielinski.