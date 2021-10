Gazzetta - Anguissa che affare! Vale già molto più del riscatto: la cifra

Frank Anguissa è stato il vero colpo di mercato del ds Giuntoli. Il suo prestito, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è costato appena 400 mila euro e a giugno il Napoli dovrà versare 15 al Fulham per il riscatto. Comparando il valore attuale del centrocampista con la valutazione concordata a fine agosto, c’è già una differenza in attivo di 10 milioni di euro, perché il nazionale camerunense è considerato una delle sorprese di questa prima parte del campionato