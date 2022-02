Gazzetta - Anguissa e Osimhen, nessun isolamento: ci sono due precedenti nel Napoli

Nessun colpo di scena, Anguissa e Koulibaly non dovranno restare in isolamento una volta rientrati dal Camerun. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "E' stato applicato proprio per consentire a giocatori - non infettati - di poter giocare pur mantenendo tutte le precauzioni del caso, come già avvenuto ad altri calciatori che giocano in A e sono già rientrati in Italia. Vedi Osimhen e Lozano tornati da Nigeria e Messico (guariti dal covid, come ora Koulibaly) e in campo senza quarantene particolari. Al Napoli su questo sono tranquilli".