Gazzetta annuncia: "Rinnovo Kvara a giugno. ADL farà di tutto per accontentarlo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia segna alla Juve e indica ai tifosi: io resto qui. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di futuro, del destino del gergiano.

"Del rinnovo si parlerà a fine stagione ma De Laurentiis farà il possibile per accontentare Khvicha, oggi tra i meno pagati delle big di Serie A nonostante ne sia l’Mvp in carica. Ma i soldi non fanno la felicità, si dice. E Kvara una gioia come lo scudetto a Napoli non pensava mai di poterla trovare così presto. Il papà ha ammesso che si vergogna tantissimo quando lo paragonano a Maradona ma che vorrebbe fare qualcosa per ringraziare i tifosi".