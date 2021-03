Gazzetta annuncia: "Senesì ha detto sì! Sarà il sostituto di Koulibaly, le cifre"

Inizia a muoversi il mercato in entrata del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il ds Giuntoli si è garantito il si di Marcos Senesi, il difensore del Feyenoord, che il ds segue da tempo. Il club pare intenzionato a investire fino a 15 milioni per l’ argentino, che ha già fatto sapere che non si opporrebbe alla possibilità di giocare nella squadra di Maradona. Senesi dovrebbe essere il sostituto naturale di Koulibaly per il quale il Liverpool è pronto a investire 50 milioni. Resta da capire se De Laurentiis accetterà l’offerta o pretenderà di più