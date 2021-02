Gazzetta boccia il mercato: "Nessun rinforzo e c'è buca sulla fascia sinistra. E Gattuso..."

Il Milan è la regina del mercato. Voto 8 per i rossoneri coi colpi Tomori e Mandzukic. Al secondo posto Parma e Torino, voto 7. Bocciato il Napoli. Per La Gazzetta dello Sport, voto 5.5 per la società di De Laurentiis. Ecco il commento del quotidiano: "Il Napoli ha chiuso questa tornata senza rinforzi. È vero che la cessione di Milik ha portato 8 milioni più bonus, ma il buco sulla fascia sinistra è rimasto. E le frizioni con Gattuso fanno il resto".