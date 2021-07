Gazzetta - Chiavelli dice 'no' ad acquisti senza cessioni: -20mln dall'ultimo bilancio

Il mercato del Napoli è fermo e c'è un motivo svelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Perché se non arriva una buona offerta per i suoi gioielli, Aurelio De Laurentiis non è disposto a svendere. E senza entrate il Napoli non compra, e su questo il presidente è stato categorico, affiancato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli: l’uomo dei conti che dice no. Del resto anche il bilancio chiuso a giugno sarà in perdita di una cifra sicuramente superiore ai 20 milioni di euro".