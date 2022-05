Gazzetta - Contestazione e differenza di vedute: Spalletti è isolato e vede i fantasmi esterni

Scrive così La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Napoli contro il Sassuolo e della quasi aritmetica conquista della Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Spalletti felice e isolato". Scrive così La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Napoli contro il Sassuolo e della quasi aritmetica conquista della qualificazione in Champions League. Secondo la Rosea, nonostante il traguardo sia stato ormai raggiunto, Luciano Spalletti ha diversi problemi, tra la contestazione dei tifosi, la differenza di vedute con qualche leader (leggi Mertens) e le critiche piovute anche dai media

"Differenze di vedute, ma mica da poco. Perché da un’analisi interna seria e approfondita - si legge sul quotidiano rosa - si può capire cosa bisogna migliorare in un futuro che è ancora tutto da scrivere. Che parte dalla certezza della qualificazione in Champions, ma anche da bilanci da far quadrare che porteranno De Laurentiis a cedere diversi giocatori.

Bene fa Spalletti a mettere i puntini sulle i di una stagione dalle possibili letture diverse. Ma quando comincia a vedere fantasmi o attacchi esterni si renda conto che nell’arco dell’ultima settimana il Napoli ha fatto tutto da sé, sconcertando l’intero ambiente. Ancora ieri lo stesso allenatore ha sottolineato come fosse «assurdo mandare in ritiro una squadra terza in classifica». Ma in quella domenica di follia, dopo Empoli, era stato lui ad assecondare la decisione di un iracondo presidente