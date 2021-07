Gazzetta - Emerson più Berge: così il Napoli vuole accontentare Spalletti

Spalletti si può accontentare, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport che sottolinea gli obiettivi di mercato del Napoli: in primis il laterale sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri del Chelsea ed il norvegese dello Sheffield Sander Berge. L'ex Roma ne ha parlato più volte col suo amico di in nazionale Lorenzo Insigne e ritroverebbe il tecnico che lo ha valorizzato più di tutti mentre il norvegese fu già nel mirino e rimase impressionato dal San Paolo quando era al Genk, dando la disponibilità al trasferimernto: "Certo non sarà semplice trattare con due club di Premier che hanno meno problemi finanziari delle società italiane. Ma De Laurentiis - si legge - sta cercando le chiavi giuste per dare due rinforzi a Spalletti".