Gazzetta esalta Insigne: "Tris calciando leggero, come se fosse allo stadio Maradona"

Eccola la notte magica che aspettavamo da una vita: 3-0 alla Turchia, un ingresso sontuoso nell’Europeo, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport elogiando il modo in cui la nazionale ha preso in mano e poi stritolato una partita tatticamente ed emozionalmente complicata, concedendo zero tiri in porta nel primo tempo e chiudendo col 67% di possesso.

Tra i migliori anche Insigne: "Esemplare la trasformazione di Berardi, farraginoso in certe scelte nel primo atto e mattatore nel secondo: protagonista nei tre gol. Il migliore in campo. A ruota, un incontenibile Spinazzola, Immobile (gol e assist), il ventenne Chiellini e Insigne, cresciuto come un’onda. Bravi tutti. Ma, naturalmente, la corona va a Roberto Mancini, l’uomo che ci ha salvati dall’Apocalisse e ci ha convinti che siamo più bravi di quel che pensiamo. Possiamo uscire dai cespugli tattici e attaccare a testa alta, senza limitarci alle imboscate. Non ha vinto solo la sua squadra. Ha vinto prima di tutto la sua mentalità.

E su gol di Insigne, la Gazzetta scrive: "Immobile la recapita a Insigne che questa volta calcia leggero, come farebbe al Diego Maradona: 3-0".