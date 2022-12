Gazzetta esalta l'attacco: "Napoli macchina da gol, segnano tutti!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta il Napoli della prima parte di stagione

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta il Napoli della prima parte di stagione: "Osimhen è in testa alla classifica dei marcatori del campionato, con nove centri, però la produzione offensiva degli spallettiani riguarda quasi tutti i componenti della rosa. Sono sedici i giocatori che hanno festeggiato almeno un gol, in tutte le competizioni. In campionato sono state toccate le 37 reti, con una media di 2,47 a gara. In Europa altri 20 centri, con una media di 3,34 nelle sei partite del girone. Prima della sosta il Napoli era una macchina da gol ed è riuscito a non sentire la mancanza anche di Osimhen".