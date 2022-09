Gazzetta esalta Ndombele: "Ha un tiro micidiale e stima dell'allenatore, sta tornando!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Ndombele che contro i Rangers ha trovato il suo primo gol azzurro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Ndombele che contro i Rangers ha trovato il suo primo gol azzurro: "Il francese sa di avere la stima dell’allenatore, ma ancora non è stato al meglio fisicamente per giocare al posto di Lobotka, da regista puro. Ma piano piano la gamba sta migliorando e, inserito a Glasgow da mezzala, il centrocampista arrivato dal Tottenham ha subito trovato il gol, qualcosa che ti aiuta a trovare gli stimoli giusti. Perché le qualità tecniche non si discutono e in più il transalpino ha un destro micidiale al tiro".