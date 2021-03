Gazzetta esalta Osimhen: "In 13' si riprende il Napoli, è stato letale! Ma poteva bissare"

Elogi meritati per Victor Osimhen dopo il gol al Bologna. Gara, la sua, contraddistinta anche da qualche errore. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Victor Osimhen ha impiegato tredici minuti per riprendersi il Napoli. Lo ha fatto alla sua maniera, con uno scatto bruciante, contrastato vanamente da Danilo, e con un tiro secco, che non ha lasciato scampo a Skorupski. E avrebbe potuto addirittura chiudere con una doppietta. Osimhen con la sua velocità, è stato devastante, ha dimostrato che negli spazi può diventare letale. Con lui, Gattuso ha ritrovato quella profondità che è alla base del suo gioco".