Gazzetta - Fuga da record e pressione alle milanesi: il Napoli in A ha tre pregi

Giovanni Di Lorenzo, il capitano, e Victor Osimhen, il capocannoniere, con due gol che stendono la Salernitana e tingono il derby campano d'azzurro.

"Quando sull’Arechi comincia una sorta di diluvio e pensi che possa apparire persino un’arca, per il Napoli si rivedono i fantasmi della Cremonese e di quell’inusitato pareggio di Felix nel finale, che martedì è costata l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori. Sì perché la situazione meteorologica era molto simile e a volte i cattivi pensieri diventano avversari in più da battere. Ma il Napoli di campionato è un’altra squadra, sa aspettare con pazienza il momento per far saltare il bunker della Salernitana che difende in 11, poi raddoppia con il suo grande centravanti e controlla in apparente facilità una gara che semplice non era. Arriva così la vittoria numero 16 in campionato e la capolista gira alla fine dell’andata con 50 punti, terza squadra a riuscirci dopo Juve e Inter che vinsero quei rispettivi campionati. Ma ciò che conta è che la fuga della Banda Spalletti assume proporzioni sempre più importanti e mette ulteriore pressione alle milanesi che domani e martedì saranno costrette a vincere per non perdere ulteriore terreno".