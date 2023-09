Gazzetta - Garcia ha le idee chiare: questa la sua missione durante la sosta

Alla ripresa degli allenamenti di ieri, a Castel Volturno, Rudi Garcia ha avuto a disposizione soltanto uno dei calciatori schierati dal primo minuto

© foto di www.imagephotoagency.it

Obiettivo numero della sosta per Rudi Garcia: accelerare l'inserimento di Natan. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Alla ripresa degli allenamenti di ieri, a Castel Volturno, Rudi Garcia ha avuto a disposizione soltanto uno dei calciatori schierati dal primo minuto finora in stagione, l’esperto Juan Jesus.

L’esodo per le convocazioni delle nazionali ha ridotto al minimo le risorse a disposizione del tecnico, che tuttavia potrà sfruttare questo periodo per favorire l’ambientamento di Natan, il difensore acquistato dal Bragantino per riempire il vuoto creato da Kim. Una partenza, quella del sudcoreano, che non si può ancora definire colmata"