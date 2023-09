Gazzetta - Garcia non vuole fare turnover: i cambi con l'Udinese per confermarli a Lecce

Il tecnico e il suo staff si prenderanno tutto il tempo per valutare qualche cambio considerando anche la gara seguente col Real.

Il nuovo che avanza e il turn over sul quale riflette Rudi Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Osimhen e Politano tolti dopo un’ora di gioco e Zielinski poco più tardi per consentir loro un recupero più rapido ed essere oggi pomeriggio al via nella sfida in Salento. Il tecnico e il suo staff si prenderanno tutto il tempo per valutare qualche cambio considerando anche la gara seguente col Real. Di positivo c'è che il brasiliano Natan da quando è diventato titolare il Napoli ha subito solo un gol, e pure ininfluente.

Lo svedese Cajuste assicura gli equilibri giusti in mezzo e - si legge - oggi potrebbe essere anche titolare, qualora Garcia decidesse di far rifiatare Lobotka o Anguissa. E poi c’è Lindstrom che assicura estro e fantasia lì davanti.