Gazzetta - Gattuso-squadra, niente di quanto detto è stato inventato: discussione decisa

Il Napoli ha smentito le voci riguardanti un litigio tra Gattuso e la squadra. Toni accesi, però, sembra ci siano stati e con questi anche una riappacificazione arrivata sostanzialmente poco dopo il confronto. Cosi la Gazzetta dello Sport, però, ha provato a chiarire la veridicità di quanto le parti si sono parlare in maniera molto forte, spiegando che ci sono state "tante indiscrezioni trapelate dallo stanzone del centro sportivo, sulle quali sono state costruite teorie e complotti che hanno spinto il club a intervenire per riportare serenità nell’ambiente, con un comunicato di smentita sulla voce di un presunto litigio tra l’allenatore e la squadra. Ma nulla di quanto detto e scritto è stato inventato, magari le parti non si saranno accapigliate, ma la discussione è stata decisa".