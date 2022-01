Gazzetta - Ghoulam si avvicina alla Lazio: il Napoli lo libera anche subito gratis

Faouzi Ghoulam si avvicina alla Lazio. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che spiega la strategia dei biancocelesti: "La Lazio pensava di prenderlo a parametro zero in estate, ma il Napoli non si opporrebbe ad una sua partenza già in questa sessione di mercato. E sarebbe pertanto pronto a liberarlo gratis. A queste condizioni la Lazio accetterebbe immediatamente di fare l’affare, anche perché tra i desiderata di Sarri per gennaio c’era anche l’arrivo di un terzino sinistro esperto".