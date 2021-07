Gazzetta - ADL infastidito su inaugurazione Maradona: non è stato nemmeno avvisato

Il Comune non ha avvisato il Napoli della cerimonia di inaugurazione del Maradona. Questa la notizia rilanciata dalla Gazzetta dello Sport nella propria edizione odierna: “Se è vero che il Comune è proprietario dell’impianto, ha una convenzione con il Napoli che è concessionario e dunque affittuario. E appare quantomeno singolare che su una questione che riguarda il calcio il Napoli alla fine non sia stato coinvolto, per non dire avvertito.

Già, perché quello che filtra dal club di De Laurentiis è proprio una certa sorpresa per l’iniziativa. Anche perché il presidente si è attivato da tempo per la realizzazione di un’altra statua da mettere all’interno dell’impianto”.