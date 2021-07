Gazzetta - Il Comune stava per bestemmiare Diego. E due ricorsi al TAR per il bando sulla statua

L’evento Maradona il 29 luglio non si farà, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che l’amministrazione di Napoli ha rischiato di… bestemmiare Diego senza pubblico, club e vecchi compagni: "Gli strascichi resteranno, perché certi comportamenti istituzionali non sono stati felici e - nonostante dal municipio minimizzino - ci sono due ricorsi al Tar di partecipanti (erano 9 in tutto) al bando promosso dal Comune in crowdfunding per scegliere una statua. Bando poi non rispettato nell’assegnazione. E così, non si sa dove sarà posta la statua donata dall’artista Mimmo Sepe, mentre De Laurentiis continua nel suo progetto, in collaborazione con Stefano Ceci, storico amico di Maradona".

Sulle statue: "L’opera di Sepe ha una sua bellezza, mentre quella che sta facendo realizzare Ceci ha un suo simbolismo magnetico, visto che riproduce perfettamente il calco del piede e della mano sinistra (quella de Dios), quest’ultima protesa verso il cielo".